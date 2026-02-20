２０日午前２時２５分頃、山口県下関市豊浦町川棚で、「助けて」「火と煙が見える」などと１１９番が相次いだ。同県警や下関市消防局などによると、木造２階建ての浄土真宗本願寺派「正琳寺」が全焼し、約３時間後に鎮火した。焼け跡から２人の遺体が見つかった。この寺に住むとみられる５人と連絡がとれていないという。県警によると、寺には、８０歳代の男性のほか、５０歳代の男性、４０歳代女性、１０歳代男性、女児の計５