バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！今回は、オフィスでのやり取りや社会の仕組み、さらには歴史を感じさせる奥深い言葉をセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースが埋まった瞬間のスッキリ感を楽しみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。ど□□しょと□□つ□□