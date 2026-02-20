フィンランドのプロデューサー ミーシャとシンガー ビーマイフィアスコによる共同EP『Aura Gold』が、本日2月20日にリリースされた。 （関連：J.Y. Parkは歌い、踊り、奏でる――来日公演で見せた“エンターテイナーの真髄”I.N（Stray Kids）との共演も） 国境を越えたコラボレーションから生まれた本作は、ソウルとR&Bを軸に、70年代ファンク、90