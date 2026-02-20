元侍ジャパンの川崎宗則（※崎=たつさき）が20日、都内で開催された「WORLD BASEBALL CLASSICTM OFFICIAL STORE -MIYASHITA PARK-」メディア向けオープニングイベントに登壇。これまでのWBCで印象深く残っている場面を振り返った。【動画】 川〓宗則、鈴木誠也のユニフォームに敬愛する“あの人”を重ね合わせる？止まらないイチロー愛とWBC第1回大会からの変遷を振り返る「背番号51の鈴木って…？」オープニングイベントには