お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多華丸（55）が19日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。深夜に“ちょうどいい”酒のつまみを明かした。相方の博多大吉から「夜中に家で（酒を）飲んでて“なんかつまみたいな”っていう時のちょうどいいのって何？」と問われた華丸。すると「最近はね、クッキー（笑い）」と回答。「クッキーで酒飲みよんの！？」と驚く相方に「芋ロックとクッキー」と組み合わせを紹介。