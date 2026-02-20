第５４回ローザンヌ国際バレエコンクールの決選が７日、スイスで行われた。米国在住の佐居勇星（さいゆうせい）（１５）が５位に入賞。韓国在住で日本国籍も持つ廉茶然（ヨムダヨン）（１７）が２位に入った。ハイレベルな大会の模様を振り返る。（工藤彩香、小間井藍子）コンクールは１５〜１８歳の男女が対象。決選では、８か国から２１人が古典と現代舞踊の課題でしのぎを削った。佐居はトップバッターで登場。古典の課題