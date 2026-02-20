高市首相が、結婚前の姓（旧姓）を公的証書などへ単独で記載可能とすべく検討を進めるよう関係閣僚に指示したことが分かった。黄川田男女共同参画担当相が、20日の閣議後会見で明らかにした。黄川田氏は、「法務大臣をはじめ関係大臣と協力して、旧氏（旧姓）の使用拡大・周知を一層進めるとともに、旧氏の単記も可能とする基盤整備の検討を進めるよう（総理から）指示があった」と述べた。一方、今国会での関連法案の提出について