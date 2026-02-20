女優田中麗奈（45）が、20日放送のNHK総合「あさイチ」（月〜金曜午前8時15分）に生出演。プライベートでも演技を勉強していることを明かした。長女を子育中の中、この約半年間で6本の映画の出演映画が公開されるなど、多忙な田中。それでもプライベートでは、2年前から「アクティングクラス」に通って演技を学び直しているという。司会の鈴木菜穂子アナウンサーが「必要ですか？って思っちゃう」と言うと、田中は「前から基礎を強