ドジャースのテオスカー・ヘルナンデス外野手（３３）がスリムになって戻って来ている。新加入カイル・タッカーが右翼守備につくことで以前の左翼に復帰するが、昨シーズンに下半身のケガに悩まされたこと、より高い運動能力を取り戻すためにオフに食事制限で５・６キロの減量に成功。ドジャース３年目の今季はゴールドグラブ賞を目標にしていく考えだ。アリゾナに合流するまでは例年通り、ブルージェイズの盟友、ウラジミール