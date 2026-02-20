フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（ロシア）が、ミラノ・コルティナ五輪で銀メダルに輝いた坂本花織（シスメックス）をねぎらった。今季限りでの現役引退を表明し、最後の五輪に臨んだ坂本が、２０２２年北京五輪の銅メダルに続く２大会連続、そして団体との連続複数メダルで、日本女子初の快挙を成し遂げた。これを受けてザギトワは日本時間２０日にインスタグラムのストーリーズを