日本郵便株式会社四国支社 日本郵便四国支社は19日、三豊市財田町の財田中簡易郵便局の営業を2026年４月１日から再開すると発表しました。財田中簡易郵便局は2021年４月に受託者の体調不良により一時閉鎖し、受託希望者を募集していました。今回新たな受託者によって再開が決まりました。取扱業務は、郵便・荷物、貯金、保険、物販の各サービスで、営業時間は郵便サービスが平日の午前９時から午後５時まで、