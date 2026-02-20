ラガルドECB総裁任期満了までECB総裁としての任務を全うする意向示す ラガルドECB総裁は、私の基本姿勢はECB任期満了まで続けることだと語った。 ラガルドECB総裁は自身の任期満了までECB総裁としての任務を全うする意向を示した。自身の使命は物価、金融の安定、ユーロを守ることだ。成果を確固たるものにし、真に堅固で信頼できる状態に保つ必要がある。