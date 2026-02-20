「Oboni 32V型ハイビジョン液晶スマートテレビ」 ゲオストアは、昨年11月に発売した「Oboni」シリーズの新ラインアップとして、「Oboni 32V型ハイビジョン液晶スマートテレビ」を発売した。価格は21,998円。 一人暮らしを始める新生活用や、リビング以外の部屋で動画を楽しむセカンドテレビを目指した。 Google TVを搭載しており、NetflixやYouTube、Prime Videoといった主要アプリをプリインスト