女優の田中麗奈（45）が20日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に生出演。映画撮影に追われていた当時を振り返った。1児の母で子育てに励む中、昨年8月から半年で「ナイトフラワー」「禍禍女」など6本の映画に出演。それぞれの作品について「時代や状況が違いますし。家庭の状態、生活の状態も関わってくるので。全然違う」とコメント。「（撮影が）重なってた時もありました。2024年に撮影したのが全部かな」と明かし