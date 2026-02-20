3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンは20日が宮崎事前合宿の休養日で、21日から最終クールを迎える。近くロッキーズ・菅野智之投手（36）がメジャー勢では一番乗りで近く合流する予定で、宿舎で報道陣に対応した井端弘和監督（50）が「宮崎でまず来てもらえるというところで、チームも盛り上がる。いい刺激になる」と語った。昨季はメジャー1年目で10勝を挙げ、36歳は今回の侍ジャパンでは最