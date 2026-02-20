2月19日（現地時間18日、日付は以下同）。ダラス・マーベリックスは、カイリー・アービングが昨年3月に負った左ヒザの前十字靭帯（ACL）断裂から回復を続けていくため、今シーズン残り試合を全休すると発表した。 NBAキャリア14年目の昨シーズン。50試合の出場で平均24.7得点4.8リバウンド4.6アシスト1.3スティールを残していたカイリーは、今シーズン1試合も出場しておら