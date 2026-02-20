メイコーが大幅に３日続伸し、上場来高値を更新した。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が１９日、メイコーの目標株価を１万２７００円から２万３２００円に引き上げた。投資判断は「オーバーウェート」を維持している。ベトナム拠点の活用により、ＬＥＯ（低軌道衛星通信）受信用アンテナ基板やメモリーモジュール基板などを軸とした業績拡大を想定。中期的にはＡＩＧＰＵサ