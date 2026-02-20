日本電子材料が続急騰、全体地合い悪をものともせず８％を超える上昇で一時８３００円台まで上値を伸ばし、今月１２日につけた上場来高値８７２０円を再び視界に捉える可能性が意識されている。半導体検査用プローブカードの専業メーカー大手で抜群の競争力で世界でも屈指。ＡＩデータセンターの建設ラッシュで、ＡＩサーバー向けＧＰＵ（画像処理半導体）が爆発的な伸びを示し