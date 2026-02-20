システムサポートホールディングスが後場下げ幅を縮小し一時プラスに転じる場面があった。午後１時ごろに自社株買いを実施すると発表しており、これを好材料視した買いが下値に入ったようだ。上限を１０万株（自己株式を除く発行済み株数の０．４８％）、または１億５０００万円としており、取得期間は２月２４日から４月３０日まで。株主還元の充実及び機動的な資本政策を可能にし、資本効率の向上を図るために実施