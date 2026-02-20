グレープストーンは、「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶(ピカチュウ＆イーブイ)」を2月27日に発売する。 【画像あり】スペシャル缶の側面はそれぞれ柄違い！商品画像一覧 本製品は、「東京ばな奈ワールド」のスイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」から登場するピカチュウ&イーブイのスペシャル缶だ。発売日の2月27日は、ポケット