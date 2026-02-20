「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２０日午後１時現在で日立製作所が「買い予想数上昇」１位となっている。 日立は３日ぶり反落。全体相場が波乱含みの下げとなるなかリスク回避の売りを浴びているが、下値では押し目買いが厚く底堅さを発揮している。株価は今月１０日ザラ場に６０３９円の高値をつけてから急速に値を崩し、きょうまで８連続陰線で１０００円を超える下落をみせた。米国でアンソ