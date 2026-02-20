欧州サッカー連盟(UEFA)は国際サッカー連盟(FIFA)のクラブワールドカップ48チーム制案を支持するようだ。『ガーディアン』が伝えている。イギリスメディアの『ガーディアン』は昨年8月、2025年より4年に一度の開催としつつ32チーム制に拡大したばかりのクラブW杯について、2年に一度の開催にするとともに参加クラブ数を32から48に広げる案が浮上していることを報じていた。UEFAはこれに対し、当初はUEFAチャンピオンズリーグ