この記事をまとめると ■英国の少量生産メーカーが失われたライトウエイトスポーツの思想を現代に蘇らせた ■ミッドシップ後輪駆動と徹底した軽量設計でアシストの類は極力オミットされる ■実用性や仕上げ品質も高く唯一無二の価値を備えたモデルといえるだろう 過熱するパワーウォーズに対するアンチテーゼ 1960年代前後に全盛期を迎え、いまでもカーマニアを惹きつけて離さない「ブリティッシュライトウエイトスポーツ」。読