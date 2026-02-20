衆院憲法審査会長に就いた自民党の古屋圭司氏は20日、憲法改正に関し「国民の負託に応えられるよう、改憲の国民投票に向けたプロセスをしっかり進めていきたい」と国会内で記者団に述べた。改憲の論点はほぼ出尽くしていると指摘。「各党はこれからどの項目で進めるかも含め、建設的に議論していく」との認識を示した。