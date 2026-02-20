日本ハムは沖縄・名護キャンプ休日の20日、２軍・国頭メンバーが名護で行う中日との練習試合のスタメンを発表した。先発は松本。ドラフト2位のエドポロ、進藤ら1軍メンバーは休日返上での出場となった。中日1番・中堅ブライト2番・DH板山3番・三塁森駿4番・右翼川越5番・左翼福元6番・捕手宇佐見7番・遊撃山本8番・二塁川上9番・一塁津田先発投手は松葉日本ハム1番・右翼今川2番・二塁中島3番・中堅浅間