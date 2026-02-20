◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第5クール2日目（20日、沖縄・那覇）第5クール2日目を迎えた巨人の1軍春季キャンプ。キャベッジ選手が現在の状態について語りました。ライブBPではホームランも飛び出すなど「状態はとてもいい」と話すキャベッジ選手。周囲の選手の力量をたたえながら「内部競争だと思うので、これからもしっかりと自分のポジションを確保できるように頑張っていきたい」と闘志を燃やします。新加入のダルベック