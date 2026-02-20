歌手・早見優が２０日、ブログを更新し、同期である「花の８２年組」のアイドル仲間の還暦を祝ったことをつづった。早見は「同期仲間のやっくんが、６０歳のお誕生日を迎えました！」と、シブがき隊の薬丸裕英が１９日に還暦を迎えたことを明かした。１９日にはお祝いのパーティーが開催された。「昨日はご家族が心を込めて企画された、とてもあたたかいサプライズバースデーパーティーにお招きいただきました。やっくんが大