【モデルプレス＝2026/02/20】モデルのすみれが2月19日、自身のInstagramを更新。過去の家族ショットを公開し話題になっている。【写真】石田純一の35歳美人娘「お母様の目元にそっくり」亡き母＆俳優父との過去3ショット◆すみれ、過去の家族3ショット公開すみれは「Happy Birthday Momma Wish you were here」（お母さんお誕生日おめでとう ここにいてくれたらよかったのに）とつづり、2022年11月に亡くなったすみれの母で女優の