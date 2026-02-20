ミュージカルを中心に俳優、歌手、声優として活躍する加藤和樹が２０日、７月２６日に東京・初台の東京オペラシティコンサートホールでデビュー２０周年を記念して初の単独ミュージカルコンサートを開催すると発表した。２０年の軌跡をたどる特別なステージ。壮大なオーケストラを従え、これまで出演してきたミュージカル作品の名ナンバーを披露。アーティストとして俳優として歩んできたキャリアを凝縮した、ドラマティック