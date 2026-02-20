Uruが、本日劇場公開となる木村拓哉主演映画『教場 Requiem』の主題歌、「今日という日を」のスタジオライブ映像を公開した。本映像は、ニューアルバム『tone』の発売を記念して実施された『Uru Premium Studio Live 〜New Album「tone」〜』内で披露されたパフォーマンス。ピアノ、ギター、コーラスを携えた特別なアコースティック編成による歌唱が反響を呼び、今回あらためて単曲映像として公開されたという。「今日という日を」