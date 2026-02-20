自身のXで告知「とてもワクワク」鍵山と師弟共演ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルで、銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）のコーチを務めるカロリーナ・コストナーさんが、21日に行われるエキシビションを滑ることが決まった。自身のXでの告知に、海外のファンも沸いている。コストナーさんは現地19日に自身のXを更新。五輪会場で華麗なスケーティングを見せる姿とともに「みな