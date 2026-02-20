◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第３節水戸―千葉（２２日・Ｋｓスタ）Ｊ１千葉は２０日、オンラインで２２日のアウェー水戸戦に向けた会見を行った。ここまで２試合を終えて無得点で連敗。勝てばＪ１の舞台で５９３６日ぶりの勝利となる。ここまで右サイドバックで全試合出場のＭＦ高橋壱晟は「貪欲に勝利を目指したい」と意気込んだ。ここまでの２試合は「主体的に表現できた」と語り、「攻撃では積極的に、守備でも相手の