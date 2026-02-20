今、ダイソーで注目を集めている刺繡デザインのアイテム。先日売り場を覗いてみると、トート型のバッグが並んでいたので早速購入してきました。刺繡が可愛いのはもちろん、メッシュ素材で通気性が良く、マチもあるので収納力も抜群。使い勝手も良い商品なので、これは売り切れるのも時間の問題かも…！要チェックです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：メッシュトート（A）価格：￥330（税込）販売ショップ：