東京・練馬区の住宅で火事があり、男性1人が死亡しました。きょう午前9時ごろ、練馬区大泉の住宅で「一戸建てから煙が出ている」と119番通報がありました。警視庁などによりますと、ポンプ車など25台が出動して火は消し止められましたが、火元の住宅などおよそ100平方メートルが焼けました。この火事で、80代で住人とみられる男性が救出されましたが、その場で死亡が確認されました。警視庁と東京消防庁が出火原因などを調べていま