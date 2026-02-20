【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は１９日、首都ワシントンで開かれたパレスチナ自治区ガザの暫定統治を監督する国際機関「平和評議会」の初会合で、人道支援やガザ復興に向けて加盟９か国が７０億ドル（約１兆円）以上を拠出し、米国も独自に１００億ドル（約１兆５５００億円）を拠出すると発表した。評議会の発足は、２０項目からなる米国主導の和平計画「第２段階」への移行を受けたもので、ガザの復興が本格