子どもの歯列矯正に80万円かかった場合、「医療費控除の対象にならない」と聞いて不安になる人もいるかもしれません。確かに、歯の矯正はすべてが控除対象になるわけではありません。しかし、国税庁によれば、一定の条件を満たす場合には医療費控除の対象になることが明示されています。 本記事では、医療費控除の基本的な仕組みと、子どもの歯列矯正が対象になるケースを整理します。 医療費控除の基本的な仕