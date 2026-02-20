【モデルプレス＝2026/02/20】女優の飯島直子が2月19日、自身のInstagramを更新。洗い物も減る“一石二鳥”な朝食メニューを公開し、注目を集めている。【写真】50代月9女優「レンジ2分半は神メニュー」卵などのったプレート＆トーストなど並んだ朝食◆飯島直子、レンジとトースターを活用した食事公開飯島は「今朝は最近の通常ごはん」とつづり、彩り豊かな食卓を公開。「フライパンひとつ出すのも億劫になり 洗いものも減り一石