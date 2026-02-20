【モデルプレス＝2026/02/20】Aぇ! groupが出演するMBSのバラエティ番組「Aぇ!!!!!!ゐこ」（毎週土曜深夜25時28分〜 関西ローカル）が3月末をもって終了することがわかった。番組の公式X（旧Twitter）を通じて、2月20日に発表された。【写真】終了発表時に投稿 Aぇ＆よゐこのUSJ満喫ショット◆Aぇ! group冠番組、3月末で終了同アカウントは「約5年間皆様に愛していただいた『Aぇ!!!!!!ゐこ』3月末をもって最終回を迎えます」と発表