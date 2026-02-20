【モデルプレス＝2026/02/20】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが2月19日、自身のInstagramを更新。俳優・アーティストの福山雅治への差し入れショットを公開し、注目を集めている。【写真】61歳大御所芸人「スタイル抜群」タイツコーデの差し入れショット◆ハイヒール・モモコ、福山雅治へ差し入れモモコは「尊敬してる福山雅治さん」とつづり、大阪城ホールの出入り口での姿を投稿。「今回は、ライブに行けなかったけど差し入れ