体型は女子の永遠の悩み。特にぽっちゃり体型にコンプレックスを感じる女性は少なくないようです。では、彼女たちは男性からのどんな言葉を待っているのでしょうか。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「ぽっちゃり女子を喜ばせるセリフ」をご紹介します。【１】「『ぽっちゃり』だと思ったことないけどな」「『気にする必要ないよ』って言われたような気がする」（２０代女性）など、真っ向から「君