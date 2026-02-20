ChatGPTがアップデートされ、生成したゲームのプレビュー表示やコードの編集をChatGPTの画面内で実行できるようになりました。すでに日本の無料ユーザー向けにも展開されていたので実際に使ってみました。Code Blocks in ChatGPT got more interactive.Write, edit, and preview your code, all in one place:• Create and preview diagrams and mini apps in chat• Review code in split-screen views• Make ch