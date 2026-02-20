乃木坂４６の井上和が近影を披露し、ファンから反響が寄せられている。井上は２０日までにインスタグラムに「好きな子たちと好きなもの食べてプレゼントまで貰っちゃってしあわせ」とつづり、白系のシースルーニットにダーク系のボトムスを合わせたコーデでポーズを決めるショットを多数披露した。この投稿にファンからは多くの「いいね！」が相次いでいる。