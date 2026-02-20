◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）＝２月２０日、栗東トレセン２０２４年に１１番人気で勝ったペプチドナイル（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父キングカメハメハ）は外めの８枠１５番に入った。「競馬しやすそうですね」と武英調教師。その言葉は今回、積極策を思い描いているからだ。「今回はちょっと強気にいくことを考えている。ヨーイドンで切れ味があるタイプでもない。ハ