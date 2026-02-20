2026年2月20日、ベントレー・ジャパンは日本限定10台の特別仕様車「Bentayga Something Blue Collection by Mulliner」を披露した。ベースとなるのは、クラフツマンシップの粋を尽くした「ベンテイガ アズール V8 by マリナー」。その名に宿るのは、単なる色名ではない。『今を生きる女性のそばに、Something Blueがある。』というメッセージである。【画像】女性のための日本限定10台の特別仕様車「Bentayga Something Blue Colle