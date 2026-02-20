【POP UP PARADE ジョーカー L size】 受注期間：2月20日～3月18日 8月 発売予定 価格：8,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ジョーカー L size」を8月に発売する。受注期間は3月18日まで。価格は8,800円。 本製品は、ゲーム「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」に登場する「ジョーカー