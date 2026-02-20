巨人は２０日、１軍那覇キャンプで内野手がノックを行った。一塁にリチャード、荒巻。二塁に門脇、浦田、宇都宮。三塁に坂本、石塚。遊撃に泉口、小浜。途中から門脇と石塚が遊撃、小浜が二塁に入った。外野は一か所でノックを受け、前後左右の打球判断を行った。坂本らベテランもフル参加した。川相昌弘ディフェンスチーフコーチ、吉川大幾内野守備兼走塁コーチが交代しながら約４０分ハイテンポでノックを打ち続けた。重