多様なスタイルが出揃った新型RAV4 トヨタRAV4 GRスポーツ｜Toyota RAV4 GR SPORT 新型RAV4は「Life is an adventure」をコンセプトに、従来のRAV4らしい塊感のある力強いデザインとパッケージを維持しながら、ユーザーの様々なスタイルに応える新世代SUVとして生まれ変わった。2025年12月に発売されたハイブリッド（HEV）モデルは、多くのユーザーから高い評価を得ている。今回発表され