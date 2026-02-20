政府は20日、1月に鳥取、島根両県で最大震度5強を観測した地震で、大きな被害が出た鳥取県境港市を「局地激甚災害（局激）」に指定すると閣議決定した。農地や農業用施設、林道の災害復旧事業の国庫補助率を1割程度引き上げるなどする。局激は、被害額が一定基準を超えた市町村が対象となる。地震は1月6日に発生。総務省消防庁の集計では、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島の5県で計15人がけがをした。