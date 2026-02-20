お笑いコンビ「ヨネダ2000」が19日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。愛（29）が「女海賊」と呼ばれていることを明かした。今月はザ・マミィの酒井貴士をマンスリーアシスタントに迎え、この日はヨネダ2000、デニス、グラビアアイドルでタレントの林ゆめがゲストで出演した。お金の使い道が話題となり、愛が「お金使うってなったら後輩に…」と語りはじめると、誠が「（愛は）女海賊と