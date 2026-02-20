米芸能メディア「DEADLINE」電子版は19日（日本時間20日）、是枝裕和監督（63）が次回作となる英語作品で、14年の「博士と彼女のセオリー」（ジェームズ・マーシュ監督）で米アカデミー賞主演男優賞を受賞した英俳優エディ・レッドメイン（44）とタッグを組むと報じた。米サーチライト・ピクチャーズがオファーし、レッドメインは主演に加え、プロデューサーも務めるとした。レッドメインは、日本では25年にWOWOWで放送されたドラ